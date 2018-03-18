Как проходят в Башкирии главные выборы страны - прямая трансляция

18.30 Разбираемся в ситуации с "подставными" наблюдателями от Собчак. Сначала там говорили, что настоящих наблюдателей не пускают на участки, поскольку их опередили "подставные". А в эти минуты доверенное лицо Собчак Луиза Усманова заявила, что ничего об этом не знает. Есть и третья точка зрения.