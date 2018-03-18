Как проходят в Башкирии главные выборы страны - прямая трансляция

7.00 - Стала доступной система камер видеонаблюдения за выборами. В Башкирии будет доступно 1009 из 3436 участков. Всего на участках с видеонаблюдением зарегистрировано 60,85% избирателей из 3 млн 41 тысячи избирателей Башкирии.
7.00 - В Уфе заработал общественный пресс-центр, в работе которого примут участие около 180 представителей СМИ. Пресс-центр организован Общественной палатой Башкирии. Сообщения оттуда мы будем передавать в течение дня.
7. 47 - Поступили первые сообщения о том, что на избирательных участках в Уфе есть "подставные" наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса. Пока сообщения из УИК №№ 1, 179 и 334.
8.15 - Наш корреспондент проголосовал в УИК № 131. Похоже, за 15 минут на участке проголосовали минимум 14 человек. Мини-репортаж - здесь.
9.00 - На участке № 122 опрос горожан по благоустройству проводится возле гардероба. И есть горожане, которые этим недовольны.
9.15 - В общественном пресс-центре сообщили, куда надо обращаться, если вы заметили нарушения на выборах.
9.30 - Журналистам рассказали, как голосуют в Башкирии инвалиды. А Флюр Нурлыгаянов рассказал, как он посетил один из специальных участков.
10.30 - В уфимском микрорайоне "Затон" дают проголосовать за проект благоустройства, только убедившись, что вы проголосовали на выборах президента. При этом бюллетень опроса дают с заранее проставленной галочкой за парк "Волна".
10.45 - Объявили первые данные по явке. В Башкирии на 10.00 проголосовало 10,3 процента избирателей.
10.55 - Хайдар Валеев прокомментировал сообщения о "подставных" наблюдателях от КПРФ. Пока определенности нет. Его ответ можно трактовать двояко.
11.10 - Телеканал БСТ сообщил, что глава республики Рустэм Хамитов проголосовал на выборах президента России.
13.20 - Нам сообщили, что на УИК № 148 голосовать начали раньше, чем положено. В Центризбиркоме Башкирии пока ничего об этом не знают, говорят, возможно, это ложное сообщение.
14.00 - Разбирались в сообщении из Баймака. Наблюдатели от КПРФ заявили, что глава Баймака якобы присутствовал на выборах с непонятным статусом, то ли наблюдателя, то ли представителя от какого-то кандидата. Что мы узнали - читайте здесь.
14.22 - В Уфе во время голосования умер избиратель. Центризбирком республики пока затрудняется с комментариями по этому поводу.
14.30 - После неудачной попытки проголосовать два раза, на «старом» участке по месту прописки и по случайно выбранному через «госуслуги.рф» новому участку, публицист Валеев поехал искать свое «место пребывания», чтобы отдать свой гражданский долг по-настоящему. Оно оказалось в институте имени Шолохова, ранее известном как ДК Калинина - не ближний свет ехать в Инорс! Читайте подробнее о нашем втором журналистском эксперименте во время выборов.
14.34 - В Уфе обманутые дольщики обратились с высоты своей проблемы к Путину. На многоэтажном долгострое со вчерашнего вечера висит огромный баннер с обращением к Владимиру Путину.
14.36 - Наш корреспондент рассказывает о том, как идут выборы в одном из сел Абзелиловского района Башкирии.
14.39 - По данным ситуационного центра «Национального общественного мониторинга», большинство нарушений на выборах - из-за некорректно установленных видеокамер.
14.58 - В Уфе наблюдатели заявили о попытке вброса бюллетеней. По сообщению наблюдателей, некий нетрезвый избиратель пытался опустить в урну два бюллетеня сразу.
15.00 - В Уфе концерт «Крымская весна» продлился не больше часа. Было много студентов с флагами Башкортостана и России.
15.30 - Свой комментарий о нарушениях на выборах дал председатель Гильдии адвокатов Башкирии Валерий Габбасов.
15.40 - В соцсетях распространяют видеоролики, на которых якобы запечатлены вбросы: видео с УИК №№ 388, 86 и 249. По крайней мере, по одному из роликов есть большие сомнения.
16.27 - В ЦИК Башкирии выразили соболезнования в связи со смертью избирателя. Будет проведена проверка по поводу того, была ли своевременно оказана медицинская помощь умершему мужчине.
16.36 - Представитель кандидата Сергея Бабурина в Уфе Лилия Юсупова назвала выборы "честными и демократическими".
16.39 - В ЦИК Башкирии рассказали, какой район голосует в республике активнее всех. В лидерах по явке избирателей традиционно оказались районы Башкирского Зауралья.
16.55 - Стало известно о переписке в Whatsapp, в которой учительница просит родителей отчитаться о явке на выборы.
17.00 - Опубликовали интервью с первым секретарем рескома КПРФ Юниром Кутлугужиным. Он рассказал, что в штаб КПРФ поступили сообщения о вбросах на трех УИК (по данным на 14.00).
17.05 - В пресс-центре "Выборы-2018" объяснили, почему не везде выдают бюллетени на башкирском языке.
17.35 - Представитель штаба Ксении Собчак объяснил, почему в штабе отказались считать явку на выборах с помощью искусственного интеллекта.
17.40 - А представитель штаба Владимира Путина ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин рассказал, что "предчувствие праздника его не обмануло".
18.00 - Стало известно, что в Уфе на выборах проголосовал ансамбль имени Игоря Моисеева. А потом выступил с концертом.
18.30 Разбираемся в ситуации с "подставными" наблюдателями от Собчак. Сначала там говорили, что настоящих наблюдателей не пускают на участки, поскольку их опередили "подставные". А в эти минуты доверенное лицо Собчак Луиза Усманова заявила, что ничего об этом не знает. Есть и третья точка зрения.
18.35 - Стало известно о показателе явки на 18.00. В Башкирии проголосовали к этому часу более 64% избирателей.
19.00 - А координатор "Национального общественного мониторинга" Павел Коломойцев сообщил, что в России проголосовали более 50% избирателей.
19.55 - Представитель ЦИК РБ разъяснил возмущенному наблюдателю, почему ему предоставили неудобное для работы место.
20.04 - Штаб Грудинина почти с трехчасовым опозданием приехал на брифинг в ЦИК РБ и рассказал о том, как боролся с "наблюдателями-двойниками".
20.20 - Представители штаба Григория Явлинского считают, что "против оппозиции работает огромная машина".
20.30 - Журналисты информагенства "Башинформ" выяснили, что же все-таки произошло на УИК №63, о котором сообщали, что там был вброс.
21.00 - Спустя час после закрытия избирательных участков в Центризбиркоме Башкирии не могут назвать точное число проголосовавших. Пока только предварительные данные - более 70% избирателей.
На этом трансляцию хода голосования мы прекращаем. Но продолжаем следить за тем, как идет подсчет голосов. Смотрите нашу новую трансляцию: "Главные выборы страны в Башкирии: как идет подсчет голосов".