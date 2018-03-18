mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе обманутые дольщики обратились с высоты своей проблемы к Путину

18 марта 2018, 14:34
На многоэтажном долгострое со вчерашнего вечера висит огромный баннер с обращением к Владимиру Путину.

Сегодня, 18 марта, на стене многоэтажного недостроенного дома на углу улицы Софьи Перовской и Дуванского бульвара многие горожане заметили большой баннер с обращением к Владимиру Путину от имени обманутых дольщиков.

«Проблема дольщиков – проблема государства. В.В.Путин, помогите!» - гласит текст на баннере.

По данным редакции, баннер появился на стене долгостроя накануне поздно вечером. Застройщиком данного жилого комплекса является компания «Башинвест». Его строительство тянется уже почти девять лет.

#Новости#Фотофакт#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48