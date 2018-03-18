В Уфе обманутые дольщики обратились с высоты своей проблемы к Путину

Сегодня, 18 марта, на стене многоэтажного недостроенного дома на углу улицы Софьи Перовской и Дуванского бульвара многие горожане заметили большой баннер с обращением к Владимиру Путину от имени обманутых дольщиков.
«Проблема дольщиков – проблема государства. В.В.Путин, помогите!» - гласит текст на баннере.
По данным редакции, баннер появился на стене долгостроя накануне поздно вечером. Застройщиком данного жилого комплекса является компания «Башинвест». Его строительство тянется уже почти девять лет.