В Башкирии «шахтерский» избирательный участок открылся на два часа раньше

Избирательный участок №3147, расположенный в фойе второго этажа Учалинской филармонии, сегодня, 18 марта, начал работать не в 8 часов утра, как все остальные пункт для голосования в республике, а на два часа раньше – в 6 часов утра.
Это было сделано по просьбе шахтеров, рабочий день которых начинается как раз с 8 часов утра и продолжается 12 часов, до позднего вечера, до 20.00.
По официальным данным, на месторождении трудятся более 5 тысяч человек. С просьбой о переносе времени голосования в территориальную избирательную комиссию обратились представители горно-обогатительного комбината.