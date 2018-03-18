На участке №122 в Уфе место рейтингового голосования задвинули подальше

- Я случайно обратил внимание на двух женщин, которые сидят за столом в углу возле гардероба. Сначала подумал, что они просто ведут подсчет пришедших на участок избирателей, потому что ни таблички, ни указателя на них не было. А потом оказалось, что там проходит голосование за городские проекты по благоустройству территории. А мы как раз дома обсуждали с семьей накануне, за какие проекты нужно голосовать. Это очень нужное и полезное для города дело, поэтому я очень удивился, что их посадили так далеко от «тропинок», по которым местные жители проходят в зал для голосования и выходят обратно на улицу, - сообщила Татьяна М.