mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Нарушения на выборах в Башкирии объясняются неопытностью - Валерий Аббасов

18 марта 2018, 15:38
В общественном пресс-центре сообщили о нарушениях, выявленных в ходе голосования.

В общественном пресс-центре "Выборы 2018" сообщили о нарушениях, о которых звонили на горячую линию и в ситуационный центр Общественной палаты Башкирии.

По словам председателя президиума коллегии "Гильдия российских адвокатов РБ " Валерия Аббасова, зафиксированы четыре основных вида нарушений.

Во-первых, на некоторые участки не пускали наблюдателей. Выяснилось, что некоторые штабы кандидатов направляли на участки больше наблюдателей, чем могли. В связи с этим их не пускали на место проведения голосования, пояснил Валерий Аббасов.

Также на некоторых участках, по неподтвержденным сведениям, наблюдатели приходили по фальсифицированным направлениям.

Во-вторых, выяснилось, что в частности наблюдателям от штаба Собчак было выдано направлений, больше чем требовалась. Аббасов отметил, что представители штаба кандидата, "грамотно работают".

Информацию активисты штаба Собчак, по его словам, передавали напрямую в ЦИК России.

- Никаких нарушений я здесь не вижу, поскольку просто может где-то молодые ребята из-за неопытности выдали больше направлений, - заявил Аббасов. - Что мы можем сказать, молодцы! Хорошо работаете!

Также Валерий Аббасов прокомментировал видео, на котором якобы был зафиксирован вброс бюллетеней на участке 679.

- Это не соответствует действительности, - прокомментировал он. - Мы сфотографировали этот участок, оказалось, что в аудитории пол коричневый, а в этом участке (на видео) - синий.

Нарушения, как заметил Аббасов, совершают и сами наблюдатели, и голосующие.

- Некоторые наблюдатели преувеличивают свои права и требуют больше, чем им положено, - заявил Аббасов.

Зам. руководителя Общественной палаты РБ Олег Галин подчеркнул, что серьезных нарушений на выборах в Башкирии нет.

- Есть нарушения, которые допускают по невнимательности, причем сами избиратели, - отметил Галин. - Например, человек, выйдя из кабинки для голосования, заявляет, что хочет оставить бюллетень себе в качестве сувенира.

Материалы по теме
Секретарь ОП РФ назвал ложными 70% нарушений на карте "Голоса"Куда обращаться, если вы стали свидетелем нарушений на выборах в БашкирииБольшинство нарушений на выборах – из-за некорректно установленных камер
#Новости#Выборы-2018#Рустэм Башкирцев#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48