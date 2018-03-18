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Уфа на выборах: Пирожки, референдум и КОИБ

18 марта 2018, 10:29
Как начались выборы на одном из участков города.

8.15 - иду выполнять свой гражданский долг в школу 16 в Уфе. На пороге натыкаюсь на барьер в виде металлодетектора, который надо пройти, и сотрудника полиции. Он вежливо просит показать мою сумку. Спрашиваю : - А где выборы? Мужчина в форме показывает направление.

Иду голосовать. На плакате фотографии восьмерых кандидатов и мелкий текст под ними. Под информацией о Грудинине приклеена еще какая -то бумажка. Читать не стал, я уже и так определился с выбором. Подхожу к столу со своим адресом. Мне выдают бюллетень и показывают как надо его потом ввести в КОИБ, комплекс обработки избирательных бюллетеней.

Беру бюллетень. В кабинке для голосования под светом лампы тщательно проверяю его: нет ли каких-то подозрительных вмятин на нем. Раньше кто-то сообщал, что КОИБы могут посчитать твой бюллетень недействительным, если на бюллетене окажется помимо поставленной тобой галочки другая отметка, даже просто выдавленная твердым предметом.

Проверил – ничего подозрительного нет.

Голосую, на всякий случай снимаю на смартфон свой бюллетень. Затем иду к электронной урне, где мой бюллетень благополучно проглатывает машина. Всё – мой голос учтен.

Спрашиваю, а где тут референдум по благоустройству территорий. Оказывается - в буфете.

Тут большой выбор выпечки, пирожки и так далее. На стене висят снимки и информация о десяти территориях. Уфимцы должны выбрать, куда в первую очередь направить федеральные деньги по программе «Комфортная городская среда».

Мои данные записывают в журнал. На часах – 8.15. Я – четырнадцатый по счету. Это косвенные данные, что в УИК № 131 за 15 минут проголосовало 14 человек.

Выхожу из школы. На двери - информация, как пройдет 18 марта в школе. Тут и консультация психолога, и спортивное мероприятие, и мастер-класс по изготовлению украшений.

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