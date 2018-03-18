Уфа на выборах: Пирожки, референдум и КОИБ

Иду голосовать. На плакате фотографии восьмерых кандидатов и мелкий текст под ними. Под информацией о Грудинине приклеена еще какая -то бумажка. Читать не стал, я уже и так определился с выбором. Подхожу к столу со своим адресом. Мне выдают бюллетень и показывают как надо его потом ввести в КОИБ, комплекс обработки избирательных бюллетеней.