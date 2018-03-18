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Журналистский эксперимент: попытка проголосовать дважды в Уфе не удалась

18 марта 2018, 11:03
После получения электронного уведомления из "Госуслуг" фамилия избирателя, как и положено, оказалась вычеркнута из списков.

Публицист Шамиль Валеев не смог проголосовать на «старом» участке №245 в Уфе.

- Придя на избирательный участок в школу номер 42 по улице Менделеева, 215/3, я обнаружил себя вычеркнутым из списка избирателей.

- Все правильно, спасибо, до свидания! - сделал уверенный вид публицист.

-Проверяете, что ли?, - хохотнула нервно, но в целом доброжелательно миловидная представительница УИК.

На столах заметил также белые обложки паспортов для «перворазников» и купоны на кино в «Просторе» с 50% скидкой.

После этого диалога публицист постоял в очереди за пирожками по 25 рублей, оглядел антитеррористическую рамку и сотрудников полиции и поехал голосовать на участок, выбранный на портале госуслуг раньше случайным образом.

- Зайдя в приложение госуслуг на стареньком айфоне, я нашел в уведомлениях «распечатываемую часть», которую надо было предъявить на новом участке. Чертыхнулся - случайно выбранный участок с круглым номером 50 оказался где-то на Сельско-Богородской, - сообщил редакции Шамиль Валеев.

О втором журналистском эксперименте публициста читайте здесь.

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