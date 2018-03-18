Штаб Грудинина заявил о грубых нарушениях на выборах в Башкирии

Как сообщил Юнир Кутулугужин, предвыборный штаб подготовил более 3,2 тысячи наблюдателей. Но около 100 из них сегодня не смогли попасть на избирательные участки, так как на них уже присутствовали другие, подставные, кандидаты от Грудинина. Особенно много, по его словам, их было в Уфе.