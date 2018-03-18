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Мэр Уфы проголосовал одним из первых

18 марта 2018, 09:57
Ирек Ялалов приехал на избирательный участок в 08.01 утра.

Сегодня, 18 марта, к открытию избирательного участка в микрорайоне по месту своего жительства приехал глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ирек Ялалов вошел в избирательный участок в числе первых избирателей в 08.01 утра. Он приехал голосовать на избирательный участок №148 в Кировском районе столицы.

После того, как мэр города проголосовал сам, он произнес обращение к другим жителям Уфы.

- Сегодня – важнейший день в истории нашей страны, потому что мы выбираем президента страны. От выбора россиян, башкортостанцев, уфимцев зависит будущее нашей страны. Я проголосовал за поступательное развитие и независимость нашего государства и, конечно, за развитие наших городов, - сообщил Ирек Ялалов.

Напомним, что сегодня с утра в Уфе открылись 436 избирательных участков.

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