Мэр Уфы проголосовал одним из первых

- Сегодня – важнейший день в истории нашей страны, потому что мы выбираем президента страны. От выбора россиян, башкортостанцев, уфимцев зависит будущее нашей страны. Я проголосовал за поступательное развитие и независимость нашего государства и, конечно, за развитие наших городов, - сообщил Ирек Ялалов.