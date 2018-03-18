Представитель штаба Ксении Собчак в Уфе объяснил "подставных" наблюдателей

Сегодня в пресс-центре "Выборы-2018" представитель штаба Ксении Собчак Алексей Молокин рассказал о ситуации с "подставными" наблюдателями. Еще с вечера 17 марта из штаба Собчак поступали сведения о том, что их наблюдатели не могут попасть на избирательные участки, поскольку там уже есть другие наблюдатели от Собчак.