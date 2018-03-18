Представитель штаба Ксении Собчак в Уфе объяснил "подставных" наблюдателей

Представитель штаба Ксении Собчак в Уфе объяснил "подставных" наблюдателейВидео
Сегодня, 18:51Николай Бажин
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По словам Алексея Молокина, это накладки.
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Сюжеты: Видео, Выборы-2018
Сегодня в пресс-центре "Выборы-2018" представитель штаба Ксении Собчак Алексей Молокин рассказал о ситуации с "подставными" наблюдателями. Еще с вечера 17 марта из штаба Собчак поступали сведения о том, что их наблюдатели не могут попасть на избирательные участки, поскольку там уже есть другие наблюдатели от Собчак.
Молокин объяснил ситуацию накладками. Некоторым сторонникам Навального были выданы направления на те же участки от имени штаба Собчак, что и своим наблюдателям.
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