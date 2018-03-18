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Глава Башкирии голосовал на избирательном участке в центре города

18 марта 2018, 11:41
Рустэм Хамитов побывал на участке, расположенном в концертном зале «Башкортостан», на улице Ленина в Уфе.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов приехал, чтобы принять участие в выборах президента России на избирательный участок №109, в концертный зал «Башкортостан».

Как сообщил телеканал БСТ, Рустэм Хамитов сначала, как и полагается, сначала сделал свой выбор в кабинке для голосования, а затем опустил бюллетень в КОИБ-2017.

Данное устройство называют урной для голосования нового поколения, оно может работать даже при отключении света на автономном питании в течение часа, КОИБ считывает бюллетени по специальному QR-коду.

Всего на данном избирательном участке №109 зарегистрировано 2764 потенциальных избирателя.

40 человек из них будут проголосовать впервые в своей жизни, после достижения 18-летнего возраста. Известно также, что 242 человека выбрали этот участок для голосования, хотя прописаны в другом месте.

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