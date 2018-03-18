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В Уфе концерт «Крымская весна» продлился не больше часа

18 марта 2018, 15:00
На нем выступил суперзвезда башкиро-татарской эстрады Радик Юльякшин.

На площади перед Конгресс-холлом час назад завершился концерт под открытым небом «Крымская весна», на котором выступили этно-проект Zainetdin, группа «Sunrise» и Радик Юльякшин. На концерт пришли в основном студенты и семьи с детьми. Всего было около 400 человек. Однако само мероприятие длилось относительно недолго — не более часа. Возможно, из-за прохладной морозной погоды.

Примечательно, что концерт, приуроченный к годовщине присоединения Крыма к России, проходит и в других городах страны. В этом году власти решили приурочить «Крымскую весну» к выборам президента РФ.

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