В Уфе концерт «Крымская весна» продлился не больше часа

На площади перед Конгресс-холлом час назад завершился концерт под открытым небом «Крымская весна», на котором выступили этно-проект Zainetdin, группа «Sunrise» и Радик Юльякшин. На концерт пришли в основном студенты и семьи с детьми. Всего было около 400 человек. Однако само мероприятие длилось относительно недолго — не более часа. Возможно, из-за прохладной морозной погоды.