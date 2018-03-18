Вброс бюллетеней в Уфе пьяным человеком признали нарушением

- Попытка вброса была, но мы ее вовремя предотвратили. Один избиратель вышел из кабины и хотел опустить два бюллетеня в урну. По его состоянию мы предположили, что он, возможно, нетрезвый. Свой бюллетень он успел опустить, а второй порвал. Мы порванный бюллетень изъяли и составили соответствующий акт, а также вызвали полицию, — пояснил член УИК №63.