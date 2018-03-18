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Вброс бюллетеней в Уфе пьяным человеком признали нарушением

18 марта 2018, 21:10
Представитель участковой избирательной комиссии прокомментировал скандальный инцидент.

Сегодня, 18 марта, ближе к вечеру, в СМИ появился комментарий представителя участковой избираемой комиссии №63, на которой наблюдатели от КПРФ зафиксировали попытку вброса сразу двух бюллетеней в урну. Напомним, Медиакорсеть сегодня подробно рассказывала об этом инциденте.

Агентство «Башинформ» выяснило, как дальше развивались события на данном избирательном участке.

- Попытка вброса была, но мы ее вовремя предотвратили. Один избиратель вышел из кабины и хотел опустить два бюллетеня в урну. По его состоянию мы предположили, что он, возможно, нетрезвый. Свой бюллетень он успел опустить, а второй порвал. Мы порванный бюллетень изъяли и составили соответствующий акт, а также вызвали полицию, — пояснил член УИК №63.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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