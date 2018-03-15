Стало известно, как можно подсмотреть за выборами

Для доступа к трансляции пользователю не нужно будет регистрироваться — достаточно будет выбрать нужный участок. Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07:00 18 марта по местному времени, и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.