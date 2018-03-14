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Выборы 18 марта: Что надо знать избирателю в Башкирии
Сегодня, 17:34
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Медиакорсеть решила рассказать о том, что надо знать о выборах президента России.
14 марта председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев и его заместитель Марат Гадилов встретились с журналистами и рассказали о последних новостях накануне выборов президента страны. Мы решили рассказать о самых интересных вопросах и ответах на этой пресс-конференции, и заодно напомнить о наиболее важных моментах выборов.