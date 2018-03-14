Выборы 18 марта: Что надо знать избирателю в Башкирии

Если потерял отрывной талон, что делать?

Если вы уже получили отрывной талон для голосования по месту вашего нахождения (не там, где вы обычно голосуете) и потеряли его, то вам надо вспомнить номер того избирательного участка, на который вам выдали этот талон. По вашему паспорту вам дадут возможность проголосовать, потому что вас уже внесли в списки избирателей.