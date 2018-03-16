Выборы в Башкирии: Что надо знать о нарушениях

Тут может помочь оперативная работа активистов, заинтересованных в честных выборах. По предварительной информации, в Демском районе Уфы снова готовятся развозить «карусельщиков». Возможно, они станут изобретательнее и будут переодеваться, чтобы по видеозаписям было сложно их определить. Чаще всего «карусельщиков» развозит один и тот же транспорт (автобус, микроавтобус, легковой автомобиль). И если в вашем микрорайоне одна и та же машина курсирует между участками, это может стать поводом для подозрений.