Юнир Кутлугужин: Были сообщения о вбросах на трех участках в Башкирии

14.30 – Штаб КПРФ на улице З. Валиди. Не очень многолюдно, но видно, что люди заняты делом. Разговариваем с первым секретарем рескома КПРФ Юниром Кутлугужиным.
- Разобрались с ситуацией по «подставным» наблюдателям от КПРФ? Сколько жалоб было?
- Разбираемся. В Уфе с утра к нам пришли человек двадцать, говорят, их не пустили на участки наблюдателями из-за того, что там уже есть от КПРФ.
- А те, кто пришли первыми, они не от вас?
- Стали разбираться, доверенные лица поехали по указанным участкам. Оказалось, что они не направляли этих людей. Теперь разбираемся. Отзываем тех, кто пришел первыми, такое право у доверенных лиц кандидата есть. Они могут пять раз в день менять своих наблюдателей.
- Поступали ли жалобы на нарушения?
- Да. Были сообщения с УИК №№ 63, 195 и 388 о том, что там были осуществлены вбросы сотрудниками самих избирательных комиссий. По этим сообщениям направим жалобы в прокуратуру и следственный комитет.
На одном из участков в Стерлитамаке (УИК № 3461) женщина (Тамара Егоркина – прим.) пришла голосовать, а ей говорят, что ее бюллетень уже выдан.
Есть сообщение о том, что избирателю отказались выдавать бюллетень на башкирском языке.
Жалобу в следственный комитет мы написали по факту «тренировки» на УИК № 34 в Белебеевском районе. Там 17 марта якобы проходила тренировка, и членов УИК просили расписаться на чистых бланках.
- Вы думаете, что потом там можно вписать нужные итоги голосования?
- Да. Еще некоторых избирателей нет в списках по месту жительства. Даже меня это коснулось.