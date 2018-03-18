Юнир Кутлугужин: Были сообщения о вбросах на трех участках в Башкирии

- Стали разбираться, доверенные лица поехали по указанным участкам. Оказалось, что они не направляли этих людей. Теперь разбираемся. Отзываем тех, кто пришел первыми, такое право у доверенных лиц кандидата есть. Они могут пять раз в день менять своих наблюдателей.