В соцсетях появились новые сообщения о попытках вброса бюллетеней в Уфе

Так, один из видеороликов, опубликованный в Фейсбуке, был сделан одним из наблюдателей на избирательном участке №388 на улице 50 лет СССР в Уфе. Видео снято уфимкой Таисией Фарафоновой. Женщина сообщила, что должна была работать в составе избирательной комиссии на этом участке от имени кандидата Павла Грудинина, однако в регистрации ей отказали.