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Центризбирком Башкирии: явка на 12.00 составила почти 30%

18 марта 2018, 13:15
Такие данные озвучила секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.

По ситуации на 12 часов дня сегодня, 18 марта, в Башкирии проголосовали 899 577 человек – это 29,67%. Напомним, всего их 3 млн 31 тысяча человек. Об этом сообщили на очередном брифинге в Центризбиркоме республики буквально несколько минут назад.

По словам представителя ЦИК РБ, традиционно больше всего идут на выборы жители сельских районов. Высокую явку показывают жители Балтачевского, Илишевского, Федоровского районов. Для сравнения. На выборах президента 2012 года за аналогичный период проголосовали 24%.

В ЦИКе отмечают, что жители республики активны в голосовании. При этом в комиссию пока не поступала информация о нарушениях в ходе голосования. Примечательно, что в ЦИКе до сих пор не уточнили информацию о судьбе подставных наблюдателей от штаба Ксении Собчак и КПРФ.

Любопытные цифры на выборах президента в республике: 50 745 человек сегодня голосуют в первый раз. В возрасте до 30 лет насчитывается 629 098 человек - это 20,5% от общего числа избирателей. 18-летие непосредственно сегодня отмечают 92 избирателя Башкирии. Голосуют сегодня 1 млн 750 тысяч женщин – это чуть меньше трети избирателей.

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