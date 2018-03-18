Центризбирком Башкирии: явка на 12.00 составила почти 30%

В ЦИКе отмечают, что жители республики активны в голосовании. При этом в комиссию пока не поступала информация о нарушениях в ходе голосования. Примечательно, что в ЦИКе до сих пор не уточнили информацию о судьбе подставных наблюдателей от штаба Ксении Собчак и КПРФ.