Главные выборы страны в Башкирии: Как идет подсчет голосов - трансляция

02.30 - Парадокс: в администрации Кировского района Уфы горит свет, при этом в ТИК Кировского района никого нет, хотя это одно и то же здание, только разные этажи. Для сравнения мы посмотрели, что же в это время происходит в ТИК №9 - на родине Хамитова.