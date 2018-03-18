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Главные выборы страны в Башкирии: Как идет подсчет голосов - трансляция

18 марта 2018, 21:31
Медиакорсеть продолжает наблюдать за выборами после того, как завершилось голосование.

21.00 - По Башкирии на 59 территориальных участках явка превысила 70%. Но это данные без 10 территориальных комиссий, сообщили в ЦИК Башкирии. На 18.00 явка по Уфе была от 51 до 60%, а в Башкирии - 64,39%. Эти цифры называли на брифинге в центризбиркоме республики.

22.20 - В Башкирии наблюдатели подводят результаты по жалобам и нарушениям. Среди жалоб чай, конфеты и плохая видимость.

22.27 - В Уфе стали пересчитывать итоги выборов на участке с КОИБ. Машина вышла из строя, или повлияли жалобы о возможных вбросах, сказать пока сложно. Речь о 388 участке.

22.32 - Обещанных данных о предварительной "вечерней" явке на выборах по Уфе и республике до сих пор нет. Хотя их обещали опубликовать на сайте ЦИК РБ. Окончательные данные по явке избирателей будут известны утром. Брифинг в ЦИК РБ состоится в 11.00.

23.10 - Становятся известны данные экзит-поллов в России. Владимир Путин побеждает в первом туре, если эти данные подтвердят итогами голосования.

23.20 - В пресс-центре "Выборы-2018" рассказали о данных экзит-поллов в Башкирии. Путин и здесь побеждает в первом туре.

23.45 - В ЦИК России говорят, что Владимир Путин набирает почти 72% голосов после обработки почти пятой части протоколов.

00.15 - В Башкирии посчитали пятую часть протоколов. Владимир Путин слегка уменьшил свои результаты в регионе, но очень незначительно.

01.05 - Есть данные по трети протоколов в Башкирии.

01.15 - Политолог Владимир Савичев комментирует итоги выборов.

01.30 - Медиакорсети стало известно о скандале на УИК №12 в Уфе. Здесь пришлось даже пересчитывать итоги голосования.

02.00 - В Башкирии посчитали половину голосов избирателей. Результат выборов особо не изменился.

02.05 - Мы наблюдали, как идет подсчет голосов в одном из участков Уфы - по видеокамерам. И вот что получилось.

02.30 - Парадокс: в администрации Кировского района Уфы горит свет, при этом в ТИК Кировского района никого нет, хотя это одно и то же здание, только разные этажи. Для сравнения мы посмотрели, что же в это время происходит в ТИК №9 - на родине Хамитова.

02.42 - Эксперт на брифинге в Уфе отметил, что ему сегодня было очень стыдно за кандидатов в президенты страны.

03.00 - Еще на одном участке в Уфе добились пересчета голосов. Выяснилось, что у Павла Грудинина могли отнять более 100 голосов. Так посчитал один из участников выборного процесса. В самой комиссии с этим не согласились.

03.15 - В Башкирии посчитали две трети голосов.

03.24 - Эксперты дали свои пояснения феномену четвертого места Ксении Собчак и остаткам президентских амбиций Владимира Жириновского.

04.00 - Политолог Сергей Семенов высказался о перспективах Павла Грудинина.

04.20 - Председатель комиссии № 402 в Уфе опровергла сведения о том, что после пересчета голосов Грудинин приобрел более 100 голосов.

04.40 - В республике посчитали почти 92% протоколов. Смотрите итоги.

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