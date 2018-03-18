Журналистский эксперимент, часть 2: Изместьев и глубокие скидки на колбасу

Четыре кабинки с легким оперением синих нейлоновых занавесок - из такого материала делают флаги. Ощущение - находишься в примерночной, внизу - открыто, в соседней «будке» чего-то обсуждают бабка с внучкой. Треугольный «столик», привязанная ручка, бюллетень - один, но неожиданно длинный. Ставлю галочку, достаю 360-градусную камеру, наспех делаю снимок, дубль - на смартфоне. Убираю технику - я ж не аккредитовался нигде как журналист, фиг его знает какие у них инструкции и вообще давно не перечитывал законы.