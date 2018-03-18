В Уфе появились "подставные" наблюдатели и члены УИК

- Здесь члены УИК с правом совещательного голоса от Ксении Собчак и Павла Грудинина заявили о том, что их места уже заняты неизвестными им людьми, - сказал он Медиакорсети. - Об этом сообщили Федор Телин и Ильяс Ибрагимов.