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В Уфе появились "подставные" наблюдатели и члены УИК

18 марта 2018, 09:50
Об этом сообщают в республиканском отделении КПРФ и в штабе Ксении Собчак.

Первые возможные подтверждения слухов о том, что в Уфе придумана некая схема подмены наблюдателей, поступили от участников выборов.

В чате рескома КПРФ в Whatsapp появились сообщения:- В 85 школе ввели левых совещательного и наблюдателя от КПРФ. А настоящего не стали регистрировать и выгнали. Это 334 участок. (07.47 местного времени - прим.)

- На участке 179 подставное лицо с совещательным голосом (07.48 местного времени).

Звоним в штаб КПРФ. Там подтвердили такие сообщения:

- Уже около 10-15 звонков поступило о подставных наблюдателях и членах УИК с правом совещательного голоса.

Представитель "Яблока" в ТИК Демского района Уфы Рустам Мулюков сообщил по телефону, что похожее наблюдается на избирательном участке №1. Звонок поступил в 9:26 уфимского времени.

- Здесь члены УИК с правом совещательного голоса от Ксении Собчак и Павла Грудинина заявили о том, что их места уже заняты неизвестными им людьми, - сказал он Медиакорсети. - Об этом сообщили Федор Телин и Ильяс Ибрагимов.

Пока он рассказывал, на участок приехала полиция.

Вся информация, поступающая к нам, будет перепроверяться.

Мы следим за развитием событий.

Позже в 10.55 председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев прокомментировал ситуацию с "подставными" наблюдателями от КПРФ.

- Мы в курсе, - сказал он. - Информация проверяется.

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