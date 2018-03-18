mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ОП Башкирии: Общественные наблюдатели "отбили" много фейковых новостей

18 марта 2018, 21:25
В Общественной палате республики оценили работу своих наблюдателей.

Общественные наблюдатели в Башкирии сработали хорошо, грамотно - такую оценку их работы дали руководители Общественной палаты Башкирии на брифинге в пресс-центре "Выборы - 2018".

- Они все прошли качественное обучение и провели удовлетворительную работу. Более того, общественные наблюдатели буквально "отбили" множество фейковых новостей, свидетелями чему мы все были. Это и различные видео с якобы вбросами и другие. Каждый такой сигнал мы проверили и, как я уже отмечал, благодаря наблюдателям, многие фейковые новости были "отбиты", - сказал заместитель председателя Общественной палаты РБ Олег Галин.

Предварительные данные о результатах сегодняшних выборов и их предварительную оценку можно будет начать делать примерно после 23 часов, то есть, когда закроются все избирательные участки по стране, сообщили на брифинге.

Материалы по теме
Как проходят в Башкирии главные выборы страны - прямая трансляцияПо предварительным данным явка в Башкирии превысила 70 процентовГлавные выборы страны в Башкирии: Как идет подсчет голосов - трансляция
#Новости#Выборы-2018#Марат Гареев#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48