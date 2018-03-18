mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе начал работу общественный пресс-центр "Выборы 2018"

18 марта 2018, 09:03
На площадке зарегистрированы более 180 представителей СМИ.

Сегодня в 8.00 в деловом центре гостиницы "Башкирия" в Уфе начал работу общественный пресс-центр "Выборы 2018". Он будет работать в течение суток - от начала работы избирательных участок до окончания подсчета голосов.

Организаторами работы пресс-центра являются общественная палата РБ, ассоциация "Гражданский контроль" и Союз журналистов РБ.

- Сама идея общественного наблюдения лежит в плоскости аполитичности Общественной палаты, - заявил на первом брифинге для журналистов заместитель председателя Общественной палаты (ОП) Башкирии Олег Галин.

От ОП на избирательных участках республики зарегистрировано более 10 тысяч избирателей. В каждом муниципалитете за ними закреплен куратор.

- 85% наблюдателей уже отчитались о том, что начали свою работу, - сообщила журналистам председатель ОП РБ Ольга Панчихина.

Материалы по теме
Выборы 18 марта: Что надо знать избирателю в БашкирииВ России заработала система видеонаблюдения за выборамиКак проходят в Башкирии главные выборы страны - прямая трансляция
#Новости#Третий сектор#Выборы-2018#Наталья Кузнецова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48