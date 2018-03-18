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В Башкирии на выборах президента проголосовали более половины избирателей

18 марта 2018, 15:55
Явка на 15.00 превысила 50%.

В Башкирии явка избирателей на выборах президента России составила 51,6%. Это значит, что в республике уже проголосовали 1 млн 549 тысяч человек.

Об этом на брифинге в ЦИК Башкирии сообщил начальник информационного центра ЦИК РБ Риф Арсланов.

Он заявил о том, что жители республики продолжают идти на участки и голосовать на выборах президента. В 2012 году на выборах президента к аналогичному периоду явка составила 48%. На выборах в Госдуму в 2016 году - 39,14%.

По Уфе явка составила 43,76%. Активнее всего голосуют жители Орджоникидзевского района - 46,8%, Калининского - 43,05%, Ленинского - 41,55%, в Октябрьском - 43,6%.

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