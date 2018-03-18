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Представители штаба Яблока в Уфе: против оппозиции работает огромная машина

18 марта 2018, 20:15
Среди нарушений наблюдатели кандидата выделили фейковых наблюдателей.

Официальный представитель кандидата в президенты Григория Явлинского Артур Асафьев сообщил, что наблюдатели от Явлинского из нарушений на выборах главным образом фиксировали фейковых наблюдателей.

Также Асафьев упомянул массовые отключения мобильных телефонов наблюдателей от Алексея Навального.

- Сейчас против оппозиции работает огромная машина. Это и новые методы, и новые технические средства. Если говорить о блокировке телефонов, то раньше такое мы могли наблюдать в Москве, сегодня такое практикуется уже в регионах, - сказал Артур Асафьев на брифинге в пресс-центре "Выборы-2018".

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