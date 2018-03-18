Представители штаба Яблока в Уфе: против оппозиции работает огромная машина

- Сейчас против оппозиции работает огромная машина. Это и новые методы, и новые технические средства. Если говорить о блокировке телефонов, то раньше такое мы могли наблюдать в Москве, сегодня такое практикуется уже в регионах, - сказал Артур Асафьев на брифинге в пресс-центре "Выборы-2018".