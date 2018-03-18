Ансамбль имени Игоря Моисеева проголосовал на гастролях в Уфе

Сегодня, 18 марта, в Уфе артисты государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева совместили творческие гастроли с участием в выборах президента страны. Об этом сообщил ТАСС.
Именно сегодня с выступления в Уфе начинается масштабный гастрольный тур прославленного танцевального коллектива по городам Урала.
- Первый концерт состоится в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе. Но перед началом выступления ансамбль в полном составе в количестве 82 человек примет участие в выборах президента Российской Федерации, - сообщила накануне директор ансамбля, народная артистка РФ Елена Щербакова.
Проголосовать знаменитые танцоры должны были на избирательном участке в концертном зале «Башкортостан», на улице Ленина в Уфе, где, кстати, утром проголосовали и глава Башкирии Рустэм Хамитов с женой.
Концерт ансамбля уже начался в Уфе в 18.00. По словам Елены Щербаковой, коллектив представляет юбилейную программу из произведений в постановке самого Игоря Моисеева, в которой, к слову, есть и башкирский народный танец «Семь красавиц»,
Как сообщили СМИ, сегодня в Уфе находится с гастролями также и популярный эстрадный певец, наставник шоу «Голос» Дима Билан. Его концерт должен начаться в 19.30 в Конгресс-холле. Однако о его намерениях насчет участия в выборах президента страны доподлинно ничего неизвестно.