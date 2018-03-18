Ансамбль имени Игоря Моисеева проголосовал на гастролях в Уфе

Как сообщили СМИ, сегодня в Уфе находится с гастролями также и популярный эстрадный певец, наставник шоу «Голос» Дима Билан. Его концерт должен начаться в 19.30 в Конгресс-холле. Однако о его намерениях насчет участия в выборах президента страны доподлинно ничего неизвестно.