В микрорайоне Затон в Уфе выдали бюллетень с уже проставленной галочкой

Пару слов про пирожки, раз уж интернет пестрит сообщениями о торговле продуктами почти за бесплатно на участках. Ничего подобного – у нас цены обычного кафе, смотрите на фото. Я купил пирожок с луком за 20 рублей и миниатюрный на два укуса вак-беляш за 22 рубля. Что цены, что вкус (кулинария, соки, шоколадки) – стандартные "кафетерные". С утра, кстати, почти все смели, а подвести добавки не обещали. Логика, честно говоря, непонятна: зачем это люди покупают по обычным ценам, когда в Затоне как минимум есть пара мест, где за те же деньги продают гораздо более вкусную выпечку.