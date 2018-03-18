Как готовы избирательные участки в Башкирии для голосования инвалидов

- На первом же специализированном участке для слепых на ул. Кустарной я столкнулся с проблемой, - рассказал Нурлыгаянов. - Я подъехал на машине, парковочное место было занято другим автомобилем, кнопка вызова для того, чтобы помочь мне достать коляску из багажника, не работала. Тактильная плитка в здании была занята кофемашинами и другими посторонними предметами. Попасть на второй этаж я не смог.