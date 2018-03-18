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В ЦИК Башкирии выразили соболезнования в связи со смертью избирателя

18 марта 2018, 16:27
Будет проведена проверка по поводу того, была ли своевременно оказана медицинская помощь умершему мужчине.

Начальник информационного отдела ЦИК РБ Риф Арсланов сегодня, 18 марта, от имени Центризбиркома Башкирии выразил соболезнования семье пожилого избирателя, который скончался сегодня в коридоре школы, в которой располагается избирательный участок.

- Мы приносим соболезнования родным и близким мужчины. Будет рассматриваться вопрос о том, что повлияло на это трагическое событие, своевременно ли была оказана помощь, не было ли каких-то нарушений, - заявил Риф Арсланов.

Напомним, информация о том, что на одном из избирательных участков Уфы скончался мужчина в возрасте 68 лет, поступила пару часов назад. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.

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