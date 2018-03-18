В Башкирии за ходом выборов лично следил глава Баймака

- Фаниль Габдрафикович просто приехал на наш избирательный участок, как глава города. Он, видимо, решил проверить, как идет голосование, потому что ощущает свою ответственность за ход выборов. В сам процесс голосования он не вмешивался и никому никаких советов не давал, - сообщил Медиакорсети по телефону председатель ТИК №1000 Идель Абубакиров. – На его бейдже было написано просто, что он является главой администрации города. Он у нас на участке пробыл не более 10 минут. Приехал примерно в 9 или 9.30.