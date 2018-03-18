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ЦИК Башкирии: Информация о "подставных" наблюдателях проверяется

18 марта 2018, 11:34
Председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев провел первый брифинг с опозданием.

10.55. В ЦИКе Башкирии прокомментировали информацию о подставных наблюдателях от КПРФ. Несколько минут назад завершился первый официальный брифинг главы регионального ЦИКа Хайдара Валеева.

Сам брифинг начался с 15-минутным опозданием в связи с тем, что Валеев задержался на совещании с международными наблюдателями от ОБСЕ.

Брифинг длился не более десяти минут и было видно, что Хайдар Валеев торопится и старается как можно быстрее отвечать на вопросы журналистов. На вопрос от журналиста ИА Медиакорсеть, связанного с подставными наблюдателями от КПРФ, которых не пускают на участки, Хайдар Валеев заявил, что в курсе ситуации и сейчас над этим уже работают.

-Их пустят, -торопливо заявил Валеев. - Вся информация сейчас тщательно проверяется.

Ранним утром наблюдатели от КПРФ на участках №№ 1,179,334 сообщили, что их не пускают, потому что там уже есть наблюдатели. Об этом же сообщали и несколько десятков наблюдателейи от штаба Ксении Собчак.

В ЦИКе пояснили, что наблюдатели были провокаторами и поэтому их не пустили на участки. Теперь на участки пустят уже тех наблюдателей, которые пришли первыми.

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