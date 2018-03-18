ЦИК Башкирии: Информация о "подставных" наблюдателях проверяется

Брифинг длился не более десяти минут и было видно, что Хайдар Валеев торопится и старается как можно быстрее отвечать на вопросы журналистов. На вопрос от журналиста ИА Медиакорсеть, связанного с подставными наблюдателями от КПРФ, которых не пускают на участки, Хайдар Валеев заявил, что в курсе ситуации и сейчас над этим уже работают.