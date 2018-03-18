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Большинство нарушений на выборах – из-за некорректно установленных камер

18 марта 2018, 14:36
Ящики для голосования находятся в поле зрения наблюдателей и камер прямого интернет-эфира/

По крайней мере, по состоянию на 09:00 по московскому времени абсолютное большинство сообщений о возможных нарушениях на избирательных участка самой организации процесса голосования не касается. Речь идет о возможно некорректно установленных камерах, которые транслируют избирательный процесс в интернет в прямом эфире. Об этом сообщает ситуационный центр «Национального общественного мониторинга».

Наблюдая весь процесс в режиме реального времени и ввиду активности избирателей порой появляется очередь на территории участковых избирательных комиссий. Это и вызывает опасения у людей, наблюдающих дистанционно. В действительности, по данным «Национального общественного мониторинга» и камеры обеспечивают достаточный обзор ящиков для голосования, и сами ящики находят в поле зрения наблюдателей на местах.

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