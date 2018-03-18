Большинство нарушений на выборах – из-за некорректно установленных камер

Наблюдая весь процесс в режиме реального времени и ввиду активности избирателей порой появляется очередь на территории участковых избирательных комиссий. Это и вызывает опасения у людей, наблюдающих дистанционно. В действительности, по данным «Национального общественного мониторинга» и камеры обеспечивают достаточный обзор ящиков для голосования, и сами ящики находят в поле зрения наблюдателей на местах.