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«Жизнь в долг»: как власти Башкирии оплачивают еду, форумы и перелеты задним числом
Контракты госорганы обязаны заключать после публикации извещений о закупке. Но все происходит с точностью до наоборот.
В Уфе горит ТЦ «Меркурий» в Черниковке
В Уфе горит ТЦ «Меркурий» в Черниковке
Врач из Уфы назвала недорогой способ остановить выпадение волос
Врач из Уфы назвала недорогой способ остановить выпадение волос
Когда ждать «бабье лето» в Башкирии в 2022 году
Когда ждать «бабье лето» в Башкирии в 2022 году
Прокуратура проверит законность начислений за отопление за ноябрь 2019 года в Уфе
Прокуратура проверит законность начислений за отопление за ноябрь 2019 года в Уфе
В METRO снизили цены на товары для жителей Уфы
В METRO снизили цены на товары для жителей Уфы
Ковры, паркет, стройка: какой бизнес принадлежит арестованному брату Каринэ Хабировой
Ковры, паркет, стройка: какой бизнес принадлежит арестованному брату Каринэ Хабировой
Происшествия
«Десять негритят»: В Башкирском оперном театре массово увольняют артистов оркестра
«Десять негритят»: В Башкирском оперном театре массово увольняют артистов оркестра
Общество
Экология Башкирии: предприятия «Роснефти» сокращают воздействие на атмосферу
Экология Башкирии: предприятия «Роснефти» сокращают воздействие на атмосферу
Общество
Путь к знаниям открыт: выбираем оптимальный способ оплаты обучения
Путь к знаниям открыт: выбираем оптимальный способ оплаты обучения
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В Уфе в очередной раз сгорел дом рядом с памятником архитектуры
В Уфе в очередной раз сгорел дом рядом с памятником архитектуры
Сегодня, 11:07Происшествия
Власти обвинили учителя в принуждении изучать башкирский после жалоб родителей
Власти обвинили учителя в принуждении изучать башкирский после жалоб родителей
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«Есть бедные семьи»: восьмиклассник из Уфы обратился к Хабирову
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Уфимка показала заботу чиновников о городе на примере «преображения» дыры в асфальте
Уфимка показала заботу чиновников о городе на примере «преображения» дыры в асфальте
3 сентября, 17:28Город
Хабирова пригласили на экскурсию в дом в Черниковке, где почту складывают в бахилы
Хабирова пригласили на экскурсию в дом в Черниковке, где почту складывают в бахилы
3 сентября, 12:05Общество
На Руслана Габбасова из запрещенной организации «Башкорт»* завели дело за экстремизм
На Руслана Габбасова из запрещенной организации «Башкорт»* завели дело за экстремизм
3 сентября, 13:46Общество
В Башкирии власти объяснили причину отказа ветерану боевых действий в льготе
В Башкирии власти объяснили причину отказа ветерану боевых действий в льготе
2 сентября, 17:38Общество
Стало известно, когда в Башкирии возобновится масочный режим
Стало известно, когда в Башкирии возобновится масочный режим
2 сентября, 16:44Общество

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