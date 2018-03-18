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Выборы на селе в Башкирии: к полудню проголосовала уже половина избирателей

18 марта 2018, 14:36
Корреспондент Медиакорсети проголосовал по месту прописки, в деревне Казмашево Абзелиловского района республики.

Избирательный участок №762 расположился в местной средней школе. С утра по деревне два раза проехал школьный автобус, который отвозил к избирательному участку всех желающих. В обед, когда наш корреспондент направился в школу, его не было видно.

По пути встречались односельчане, которые шутили: «Мы уже всех выбрали, вам президентов не оставили!». Даже мальчики, играющие вдоль дороги, кричали: «А моя бабушка уже проголосовала!» и с легким башкирским акцентом называли кандидата по имени .

В избирательном участке находились несколько человек: двое - за столом и двое - вдоль стены: видимо, наблюдатели. Все - местные жители.

По словам зампредседателя избирательной комиссии Разии Гиззатовой, до 13:00 уже сделали свой выбор 60 процентов жителей.

Нашему корреспонденту обрадовались: ведь не все возвращаются издалека домой ради выборов. После процедуры с паспортом и подписью, дали бюллетень - на двух языках.

Параллельно с выборами в местной школе организован праздник проводов зимы: турниры по шашкам и шахматам, по волейболу, чаепитие.

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