Политолог Юрий Дорожкин: отношение к этим выборам у меня не однозначное

- Кроме Жириновского, парламентские партии почему-то от участия в выборах отошли, - отметил Дорожкин. - Нет людей с весомым бэк-граундом, о которых бабушки даже знали. Если бы это было, тогда можно было бы говорить о высокой конкурентности выборов. Мне кажется, это общая проблема и нашей политической системы, и выборной системы, и парламентских партий.