В Уфе наблюдатели заявили о попытке вброса бюллетеней

- Мы заметили неладное, когда на избирательном участке появился нетрезвый мужчина в спецодежде. После того. Как он вышел из кабинки для голосования, мы заметили него в руках два бюллетеня и подняли шум. К нам поспешила председатель участковой избирательной комиссии Флюса Фархтдинова и вырвала у мужчины из рук бюллетени. Она объяснила за него, что, скорее всего, он нашел «чей-то» бюллетень в кабинке. Председатель порвала лишний бюллетень, - сообщил Медиакорсети Фаниль Рахмангулов. – Неподалеку от нас во время этого конфликта находилась женщина-полицейские но она не стала вмешиваться в наш разговор. А когда позднее прибыли полицейские, они общались с нашими наблюдателями в очень грубой форме, будто это мы виноваты в этом нарушении сами.