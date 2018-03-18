mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе наблюдатели заявили о попытке вброса бюллетеней

18 марта 2018, 14:58
Некий нетрезвый избиратель пытался опустить в урну два бюллетеня сразу.

Сегодня, 18 марта, в редакцию Медиакорсети поступило сообщение о попытке вброса бюллетеней на избирательном участке №63 на бульваре Плеханова, в Уфе. Об этом сообщил наблюдатель от КПРФ Фаниль Рахмангулов.

- Мы заметили неладное, когда на избирательном участке появился нетрезвый мужчина в спецодежде. После того. Как он вышел из кабинки для голосования, мы заметили него в руках два бюллетеня и подняли шум. К нам поспешила председатель участковой избирательной комиссии Флюса Фархтдинова и вырвала у мужчины из рук бюллетени. Она объяснила за него, что, скорее всего, он нашел «чей-то» бюллетень в кабинке. Председатель порвала лишний бюллетень, - сообщил Медиакорсети Фаниль Рахмангулов. – Неподалеку от нас во время этого конфликта находилась женщина-полицейские но она не стала вмешиваться в наш разговор. А когда позднее прибыли полицейские, они общались с нашими наблюдателями в очень грубой форме, будто это мы виноваты в этом нарушении сами.

По словам Фаниля Рахмангулова, все происшедшее он с коллегами заснял на видео и позднее сможет предоставить эту запись на проверку.

Получить оперативный комментарий у председателя избирательного участке №63 не удалось Один из указанных на сайте ЦИК РБ телефонов данного участка относился к участку №64, а второй не отвечал.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.

Материалы по теме
Выборы 2018 в Башкирии: как голосуют в аэропорту и на вокзалахКак идут выборы в отдаленных деревнях в Башкирии
#Новости#Выборы#Выборы-2018#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48