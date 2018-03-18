Представитель штаба Собчак: Мы отказались от искусственного интеллекта

- У нас уже была договоренность о том, что нам предоставят мощные серверы для использования системы распознавания лиц с камер видеонаблюдения, - сказал он. – Но в последний момент в центральном штабе в Москве юристы сообщили, что хранение изображений людей подпадает под действие закона о персональных данных.