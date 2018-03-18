В России заработала система видеонаблюдения за выборами

Кроме наблюдения за УИК, в системе видеонаблюдения Нашвыбор2018.рф инсталлированы и камеры, расположенные в ТИКах. Но начнут они работать в 20:00 местного времени, когда голосование завершится, протоколы будут передаваться выше по инстанции - в территориальные избирательные комиссии. Они помечены на интерактивных картах красными пунсонами, в то время как наблюдаемые УИКи обозначены синими пунсонами.