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В ЦИК Башкирии рассказали о поступивших обращениях избирателей на выборах

18 марта 2018, 19:30
В эти минуты проходит очередной брифинг в Центризбиркоме республики.

Заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов на брифинге предоставил журналистам информацию об обращениях, поступивших сегодня в адрес Центризбиркома от жителей республики.

По его словам, самое распространенное обращение – это отказ в предоставлении возможности присутствовать на избирательном участке в качестве наблюдателя. Жалобы об этом поступили из региональных штабов Ксении Собчак, Григория Явлинского, Павла Грудинина.

Обращались также в ЦИК РБ и за разъяснениями о работе наблюдателей вообще. Еще один серьезный повод для претензий - некоторые избиратели не нашли себя в списке, были недовольные и порядком голосования.

В целом на горячую линию Центризбиркома РБ поступило уже 400 звонков. Основные вопросы от избирателей связаны с разъяснениями о статусе наблюдателей, выдаче бюллетеней на башкирском языке и организацией голосования на дому и в досрочном порядке.

Медиакорсеть следит за развитием событий..

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