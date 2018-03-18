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В Уфе учительница попросила родителей учеников отчитаться о явке на выборы

18 марта 2018, 16:57
Классная руководительница пояснила, что данная информация необходима для отчета в администрацию школы.

Сегодня, 18 марта, жительница Уфы прислала в редакцию Медиакорсети на условиях анонимности скриншот с экрана мобильного телефона с перепиской в чате класса своего ребенка.

- Учительница обратилась через чат к родителям нашего класса с просьбой сообщить ей, кто сходил на выборы. Она пояснила, что эта информация нужна ей для отчета в администрацию школы, - сообщила уфимка. – При этом она не пояснила, что будет дальше с этой информацией. Мы теперь в семье гадаем, что будет с администрацией школы и учительницей, если вдруг родители проявят пассивность и не оправдают их ожидания в плане выборной активности.

Пока никто из представителей сферы образования никак не прокомментировал данную информацию.

Помимо этого сообщения, в соцсетях добавили немало похожих новостей и работники других бюджетных организаций.

- Мне только что позвонили с работы и спросили, ходила ли я голосовать. Я спросила, зачем им эта информация, А они ответили, что им откуда-то "сверху" велели собрать информацию о каждом сотруднике, голосовал ли он точно сегодня или нет. И если вдруг я не проголосовала, меня потом премии лишат или вообще уволят? Что за слежка? - сообщила на условиях анонимности сотрудница библиотеки.

Медиакорсеть будет следить за развитием событий.

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