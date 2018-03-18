В Уфе учительница попросила родителей учеников отчитаться о явке на выборы

- Учительница обратилась через чат к родителям нашего класса с просьбой сообщить ей, кто сходил на выборы. Она пояснила, что эта информация нужна ей для отчета в администрацию школы, - сообщила уфимка. – При этом она не пояснила, что будет дальше с этой информацией. Мы теперь в семье гадаем, что будет с администрацией школы и учительницей, если вдруг родители проявят пассивность и не оправдают их ожидания в плане выборной активности.