В Уфе в день голосования умер пожилой избиратель

Сегодня, 18 марта, неподалёку от одного из избирательных участков Уфы, рядом со своим домом скончался пожилой избиратель. Об этом сообщили РИА Новости.
Известно, что погибший 1950 года рождения, причины его смерти выясняются.
Представители Центризбиркома РБ на брифинге в 12.30 сообщили, что никакой информацией об этом случае не располагают.
Чуть позже, после 15.00 официальное сообщение по этому поводу было сделано руководителем информационно-аналитического управления администрации Уфы Камилем Юлаевым.
- Как сообщили в Управлении гражданской защиты администрации Уфы, сегодня около 9.00 по адресу улица Т. Янаби, 49/4, где расположена одна из общеобразовательных школ города, произошел несчастный случай – в коридоре, не дойдя до избирательного участка, скончался мужчина. По словам очевидцев, он передвигался при помощи костылей, в фойе присел на скамейку, потерял сознание и, не приходя в себя, скончался. По словам родных, уфимец 1950 года рождения несколько лет болел, у него были проблемы с сердцем, - пояснил Камиль Юлаев.
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