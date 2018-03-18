В Уфе в день голосования умер пожилой избиратель

- Как сообщили в Управлении гражданской защиты администрации Уфы, сегодня около 9.00 по адресу улица Т. Янаби, 49/4, где расположена одна из общеобразовательных школ города, произошел несчастный случай – в коридоре, не дойдя до избирательного участка, скончался мужчина. По словам очевидцев, он передвигался при помощи костылей, в фойе присел на скамейку, потерял сознание и, не приходя в себя, скончался. По словам родных, уфимец 1950 года рождения несколько лет болел, у него были проблемы с сердцем, - пояснил Камиль Юлаев.