Открытие Восточного выезда, отключения электричества и подготовка к половодью

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Ежемесячные выплаты опекунам детей-сирот в Башкирии повысят на 18,5%. С соответствующей инициативой выступили в парламенте региона, в конце марта законопроект вынесут на повестку дня. Таким образом, размер пособия зависимости от возраста ребенка составит от 8 953 до 11 172 рублей.
Водитель трактора, отрубивший ковшом ноги женщине на автомойке, рассказал свою версию событий. В комментарии тг-каналу «Честно говоря» мужчина заявил, что предпринимал попытки по недопущению наезда — пытался затормозить, но безуспешно. Тормоз так и не сработал. Напомним, трагический инцидент произошел ранее на этой неделе — за жизнь девушки боролись медики, но несмотря на все усилия, она скончалась вечером того же дня.
В сети появилось видео массовой эвакуации детей. В Уфе в школе 106 Содружество им. Л. И. Павличенко были вынуждены прервать занятия и вывести учащихся на улицу. Что послужило причиной такого решения пока не известно. На кадрах видно, как дети и учителя стоят недалеко от учебного заведения в ожидании прояснения ситуации.
Вечером 21 марта в Уфе произошло возгорание на электроподстанции Северная. Из-за этого без электричества остались жители 40 многоквартирных домов Калининского района. Работы по восстановлению длились несколько часов. К 06:38 пятницы. 23 марта, удалось вернуть свет в дома всех потребителей электричества.
В Башкирии в грядущие выходные ожидается ясная погода. Температура воздуха днем составит до +10 градусов, ночью похолодает до -5, -16 градусов. Также синоптики прогнозируют умеренный ветер юго-западного направления.
Решение о строительстве «Восточного выезда» было принято еще в 1992 году, однако по разным причинам, завершить его удалось лишь в 2024 году. В четверг, 21 марта, состоялось торжественное открытие масштабного проекта. О том, как это было — в материале Mkset.
В Уфе вечером 20 марта очевидцы заметили редкое явление — жители столицы стали свидетелями полета небесного тела. Между тем в Уфимском планетарии сообщили, что потоков метеоритов в этот период в космосе нет, однако уфимцы могли увидеть падение одиноких небесных тел.
Верховный суд приговорил 23-летнего жителя Миякинского района к 20 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. выследил и убил свою бывшую 16-летнюю девушку и её 20-летнего молодого человека. Молодые люди находились в автомобиле возле парка, когда злоумышленник стал множественные ножевые ранения по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в автомобиле, а девушка — больнице. После этого молодой человек попытался скрыться с места преступления на своем авто, но спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 62-летний водитель встречного автомобиля.
В Уфе руководителя строительной фирмы и экс-замдиректора филиала нефтяной компании будут судить за коммерческий подкуп. По мнению следствия, глава строительного предприятия через знакомого пытался подкупить начальника отдела закупок крупной нефтяной фирмы. За 100 тысяч рублей обвиняемый предлагал ему помочь в победе определенного подрядчика в конкурсе на контракт по замене труб. Мужчина согласился, а сам сообщил обо всем в полицию.
На ремонт дорожного участка на проспекте Октября — от Южного до Северного проезда власти выделят до 44,6 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. В качестве заказчика выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.
В Башкирии за неделю изменились цены на ряд товаров. Так, в период с 11 по 18 марта, в республике на 2,9% выросла стоимость томатов — килограмм обойдется в среднем в 241,5 ₽. Примечательно, что цены на них растут уже не первую неделю — так, по данным Башстата, ранее томаты подорожали на 3,35% (236,09 ₽ за кг). О том, как изменились за неделю цены на другие товары народного потребления, — Mkset рассказывал здесь.
Руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую отправили под домашний арест. Решение об этом во вторник, 19 марта, вынес Красногорский городской суд.
С приходом устойчивых плюсовых температур в Башкирии началась активная подготовка к прохождению паводкового периода, который, по прогнозам, в этом году превысит среднемноголетние значения. В эксклюзивном интервью Mkset и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку.
В небе над Уфой был замечен неопознанный беспилотник. Об этом сообщили в уфимский аэропорт. С его сотрудниками связался диспетчер Службы 112. Он сообщил о том, что дежурный на посту в деревне Нурлино Уфимского района Башкирии засёк неизвестный БПЛА.
Во вторник, 19 марта, стало известно, что власти Уфы намерены открыть контактный зоопарк в парке имени Лесоводов. Новость, которую с энтузиазмом представили чиновники, однако, вызвала негативную реакцию среди горожан. Многие посчитали, что данная задумка противоречит нормам этики в отношении животных и является «пережитком прошлого» в духе цирка уродов, пользовавшихся популярностью несколько столетий тому назад. Наиболее интересные мнения уфимцев о появлении в городе контактного зоопарка собрали здесь.
В поселке Нагаево под Уфой около ста семей не могут добиться подключения водопровода к их участкам. Люди получили места для жилья по социальным программам и до сих пор не могут дождаться разрешение на подключение к централизованному водоснабжению. Многим жителям приходится топить снег и собирать дождевую воду, чтобы иметь возможность хотя бы помыть посуду или ополоснуть руки.
На строительство двухэтажного детского сада в микрорайоне Кооперативный в Уфе выделят до 281,2 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Заказчиком выступает правление капитального строительства администрации Уфы. Согласно документации на портале госзакупок, подрядчику необходимо провести работы в срок до апреля 2025 года.
Пятеро вахтовиков из Башкирии находятся под завалами в Амурской области. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник, под землей в результате обвала горных пород на руднике могут находиться: Валиханов Э.Р., Симонов О.М., Николаев В.О., Шарипов Р.Р. и Марков Ю. А. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все они работают машинистами. Всего под завалами на данный момент находится 13 человек.
Ростислав Мурзагулов* встретился с руководителем Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым. Бывший глава общественной палаты и пиарщик главы Башкирии побывал в Киеве на форуме поддержки российских добровольцев. Как рассказал Мурзагулов* в соцсетях, помимо Буданова, он также планирует встретиться с Михаилом Подоляком — украинским политтехнологом и журналистом, а ныне советником главы офиса президента Украины.
На 43-м году жизни скончался Константин Кольцов — обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе ХК «Салават Юлаев». Помимо уфимского клуба, в биографии спортсмена ряд многих других ХК: минское «Динамо», а также российские «Северсталь», «Металлург», «Ак Барс», «Атлант» и «Спартак». Позднее СМИ сообщили, что хоккейные болельщики из Уфы приносят цветы к центральному входу «Уфа Арены», где установлено фото Кольцова.
Уфимские врачи спасли жизнь пациента с внезапным легочным кровотечением. На плановом медосмотре мужчина резко начал кашлять кровью. Врач предположил, что у мужчины внезапно открылось внутреннее кровотечение в лёгких. Мужчину экстренно госпитализировали — во время операции врачам пришлось удалить пораженную верхнюю долю лёгкого, где открылся источник кровотечения. Благодаря профессионализму врачей и скорой реакции молодой уфимец остался жив.
В Башкирии планируют принять законопроект об обязательном обучении для охотников. Авторы инициативы выразили надежду, что новая норма поможет сократить число несчастных случаев на охоте. Данным законопроектом предлагается обязать граждан при получении охотничьего билета проходить обучение требованиям охотничьего минимума и проверку полученных знаний. Принятие закона позволит уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте и сократит ущерб охотничьим ресурсам
ЧП произошло ночью в селе Иглино. На улице Ленина загорелся чердак трехэтажной больницы. Из-под шифера повалил густой, черный дым, люди вызвали МЧС. Огнеборцы первым делом установили количество пациентов и приступили к их эвакуации. Из здания больницы были выведены 57 человек, семерых пришлось нести на руках.
В Салавате местная жительница предстанет перед судом за хранение и реализацию алкоголя, который не отвечает требованиям безопасности. По данным регионального СК, в феврале 2024 года предприимчивая особа купила на продажу горячительную жидкость, в состав которой входил метиловый спирт. Женщина была в курсе о том, что зелье состоит из сложных эфиров, представляющих серьезную опасность для здоровья человека.
С 21 марта начнется мониторинг состояния льда на реках. Для этого будут использовать пожарно-спасательный вертолет Ка-32 и беспилотную авиацию. Кроме того, на эти цели пойдут и суда на воздушной подушке, аэролодки. Отмечается, что вместе с муниципалитетами уточнялись места возможных ледовых заторов. Сейчас внимание переключили на 62 подозрительных участках.
* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.