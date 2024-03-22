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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 10:44

В Башкирии эвакуировали учащихся уфимской школы №106

В Уфе во время занятий экстренно эвакуировали школьников

22 марта 2024, 09:06
Фото: 1MI

В Башкирии эвакуировали учащихся уфимской школы №106

Более тысячи человек оказались на улице.

В сети появилось видео массовой эвакуации детей. В Уфе в школе 106 Содружество им. Л. И. Павличенко были вынуждены прервать занятия и вывести учащихся на улицу. Что послужило причиной такого решения пока не известно. На кадрах видно, как дети и учителя стоят недалеко от учебного заведения в ожидании прояснения ситуации.

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Под видео в соцсетях некоторые уфимцы уже начали делиться версиями причины эвакуации. Как написал один из подписчиков, кто-то из учащихся по глупости нажал кнопки пожарной тревоги, которая, естественно, сработала. Будем надеяться, что ситуация скоро прояснится. 

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