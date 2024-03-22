В Уфе во время занятий экстренно эвакуировали школьников

В сети появилось видео массовой эвакуации детей. В Уфе в школе 106 Содружество им. Л. И. Павличенко были вынуждены прервать занятия и вывести учащихся на улицу. Что послужило причиной такого решения пока не известно. На кадрах видно, как дети и учителя стоят недалеко от учебного заведения в ожидании прояснения ситуации.