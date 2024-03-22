В Уфе во время занятий экстренно эвакуировали школьников

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В сети появилось видео массовой эвакуации детей. В Уфе в школе 106 Содружество им. Л. И. Павличенко были вынуждены прервать занятия и вывести учащихся на улицу. Что послужило причиной такого решения пока не известно. На кадрах видно, как дети и учителя стоят недалеко от учебного заведения в ожидании прояснения ситуации.
Под видео в соцсетях некоторые уфимцы уже начали делиться версиями причины эвакуации. Как написал один из подписчиков, кто-то из учащихся по глупости нажал кнопки пожарной тревоги, которая, естественно, сработала. Будем надеяться, что ситуация скоро прояснится.