В Башкирии ревнивец убил 16-летнюю девушку и ее парня, а после учинил смертельное ДТП

С места преступления уфимец пытался скрыться в Уфу на авто своего отца, позже пересел уже в свое авто, но в дороге выехал «на встречку» и устроил лобовое столкновение с Ладой Гранта. Оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы, к сожалению погиб и пассажир Гранты.