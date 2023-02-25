В Башкирии ревнивец убил 16-летнюю девушку и ее парня, а после учинил смертельное ДТП

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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В Башкирии 24 февраля произошла страшная череда смертей, произошедших по воле одного человека. 22-летний уфимец поехал в село Киргиз-Мияки Миякинского района Башкирии, где убил свою бывшую девушку и ее нового 20-летнего кавалера.
С места преступления уфимец пытался скрыться в Уфу на авто своего отца, позже пересел уже в свое авто, но в дороге выехал «на встречку» и устроил лобовое столкновение с Ладой Гранта. Оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы, к сожалению погиб и пассажир Гранты.
Мгновениями позже в пресс-службе МВД по Башкирии рассказали о том, что погиб и водитель встречной Гранты, ДТП с которой учинил подозреваемый в двойном убийстве, который выжил и находится в больнице.
В отношении 22-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по статье убийство двух и более лиц, об этом сообщила пресс-служба следкома Башкирии.