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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:53

В Башкирии ревнивец убил 16-летнюю девушку и ее парня, а после учинил смертельное ДТП

25 февраля 2023, 06:42
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии
Сам подозреваемый в двойном убийстве выжил, он госпитализирован.

В Башкирии 24 февраля произошла страшная череда смертей, произошедших по воле одного человека. 22-летний уфимец поехал в село Киргиз-Мияки Миякинского района Башкирии, где убил свою бывшую девушку и ее нового 20-летнего кавалера.

С места преступления уфимец пытался скрыться в Уфу на авто своего отца, позже пересел уже в свое авто, но в дороге выехал «на встречку» и устроил лобовое столкновение с Ладой Гранта. Оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы, к сожалению погиб и пассажир Гранты.

Мгновениями позже в пресс-службе МВД по Башкирии рассказали о том, что погиб и водитель встречной Гранты, ДТП с которой учинил подозреваемый в двойном убийстве, который выжил и находится в больнице.

В отношении 22-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по статье убийство двух и более лиц, об этом сообщила пресс-служба следкома Башкирии.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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