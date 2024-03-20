mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Уфе сотня семей выживает без водопровода и колодцев

«Весь дом в бочках» уфимцам без водопровода приходится пользоваться талой водой

20 марта 2024, 08:10
Фото: PxHere

В Уфе сотня семей выживает без водопровода и колодцев

Жителям приходится круглый год пользоваться талой и дождевой водой.

В поселке Нагаево под Уфой около ста семей не могут добиться подключения водопровода к их участкам, рассказали активисты Народного Фронта.

Люди получили места для жилья по социальным программам и до сих пор не могут дождаться разрешение на подключение к централизованному водоснабжению. При этом соседнее СНТ, возведенное частной фирмой гораздо позже, подобных проблем не испытывало.

Жители домов по соседству с новостройками в Уфе не могут воспользоваться канализацией
Узнать подробнее
«У нас весь дом в бочках. Привожу воду в баллонах, заливаю, с помощью насоса закачиваю в систему, чтобы хоть какая-то вода была», — рассказывает глава семьи Исламуратовых.

Многим жителям приходится топить снег и собирать дождевую воду, чтобы иметь возможность хотя бы помыть посуду или ополоснуть руки. Местные пытались и копать колодцы, но тщетно: живительную влагу не нашли, а привозная вода уходит.

Жители обращались во всевозможные инстанции, но чиновники им так ничем и не помогли. После обращения напрямую к Владимиру Путину на «Прямой линии» на уфимцев наконец обратили внимание. Общественники направили обращение в прокуратуру и мэрию города.

Читайте также:
Юрист прокомментировал историю с уфимцами, заселенными в недостроенную многоэтажку
#Уфа
Подпишитесь
Паводок-2024 в Башкирии: прогнозы, рекомендации спасателей и меры предосторожности
Сегодня, 09:33
Медленная смерть измученных зверей: что думают уфимцы о контактных зоопарках
Сегодня, 05:17
Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой
Вчера, 15:21
Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»
Сегодня, 09:38
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Сегодня, 04:32
"