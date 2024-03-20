«Весь дом в бочках» уфимцам без водопровода приходится пользоваться талой водой

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В поселке Нагаево под Уфой около ста семей не могут добиться подключения водопровода к их участкам, рассказали активисты Народного Фронта.
Люди получили места для жилья по социальным программам и до сих пор не могут дождаться разрешение на подключение к централизованному водоснабжению. При этом соседнее СНТ, возведенное частной фирмой гораздо позже, подобных проблем не испытывало.
«У нас весь дом в бочках. Привожу воду в баллонах, заливаю, с помощью насоса закачиваю в систему, чтобы хоть какая-то вода была», — рассказывает глава семьи Исламуратовых.
Многим жителям приходится топить снег и собирать дождевую воду, чтобы иметь возможность хотя бы помыть посуду или ополоснуть руки. Местные пытались и копать колодцы, но тщетно: живительную влагу не нашли, а привозная вода уходит.
Жители обращались во всевозможные инстанции, но чиновники им так ничем и не помогли. После обращения напрямую к Владимиру Путину на «Прямой линии» на уфимцев наконец обратили внимание. Общественники направили обращение в прокуратуру и мэрию города.