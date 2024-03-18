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Ночью в Башкирии горело здание больницы

В селе под Уфой едва не сгорела единственная больница

18 марта 2024, 02:42
Фото: МЧС России по рБ

Ночью в Башкирии горело здание больницы

Всех пациентов пришлось эвакуировать, многих несли на руках.

ЧП произошло сегодня ночью в с. Иглино. На улице Ленина загорелся чердак трехэтажной больнице. Из-под шифера повалил густой, черный дым, люди вызвали МЧС. Огнеборцы первым делом установили количество пациентов и приступили к их эвакуации. Из здания больницы были выведены 57 человек, семерых пришлось нести на руках.

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«Пожарные большие молодцы. Без паники, четко так, скомандовали собираться и выходить, переходить в другое здание. Помогли тем, кто плохо ходит или вообще не ходит. Спасибо им. На последнем этаже уже во всю пахло дымом, в коридорах тоже был дым. Мы очень перепугались», — рассказала одна из пациенток.

После эвакуации людей специалисты приступили к поискам источника пожара. Оказалось, что на чердаке горела деревянная дверь. Потушили возгорание порошковым огнетушителем и немного пролили тлеющие угли. На данный момент на месте работает эксперт пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить причину возгорания

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#Уфа#Новости Башкирии
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