В селе под Уфой едва не сгорела единственная больница

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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ЧП произошло сегодня ночью в с. Иглино. На улице Ленина загорелся чердак трехэтажной больнице. Из-под шифера повалил густой, черный дым, люди вызвали МЧС. Огнеборцы первым делом установили количество пациентов и приступили к их эвакуации. Из здания больницы были выведены 57 человек, семерых пришлось нести на руках.
«Пожарные большие молодцы. Без паники, четко так, скомандовали собираться и выходить, переходить в другое здание. Помогли тем, кто плохо ходит или вообще не ходит. Спасибо им. На последнем этаже уже во всю пахло дымом, в коридорах тоже был дым. Мы очень перепугались», — рассказала одна из пациенток.
После эвакуации людей специалисты приступили к поискам источника пожара. Оказалось, что на чердаке горела деревянная дверь. Потушили возгорание порошковым огнетушителем и немного пролили тлеющие угли. На данный момент на месте работает эксперт пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить причину возгорания