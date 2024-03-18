В селе под Уфой едва не сгорела единственная больница

«Пожарные большие молодцы. Без паники, четко так, скомандовали собираться и выходить, переходить в другое здание. Помогли тем, кто плохо ходит или вообще не ходит. Спасибо им. На последнем этаже уже во всю пахло дымом, в коридорах тоже был дым. Мы очень перепугались», — рассказала одна из пациенток.