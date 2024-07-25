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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Электросамокатам отдают 10 км Уфы

Электросамокатам отдают 10 км Уфы

25 июля 2024, 10:53
Фото: 1MI
Индустрия кикшеринга будет сама нести расходы на создание безопасной зоны для катания, указано в сообщении бизнеса.

Сервис проката электросамокатов в Уфе намерен снизить негативные ситуации, связанные с катанием в городе на арендованных аппаратах. Так, под электросамокаты в Уфе выделили отдельную зону. Это будет участок велосипедной дорожки на улице 50-летия Октября и проспекте Октября. Участок выбрали исходя из спроса арендаторов кикшеринга.

Протяженность отданной электросамокатчикам дороги составит 10 200 метров. Бизнес по согласованию с мэрией Уфы сам нарисует там полосу для катания. Она будет оформлена как велополоса, так как именно по ним, а не тротуарам и автомобильным дорогам, и должны ездить электросамокаты. Зону для электросамокатов отделят полосой от тротуара для пешеходов.

Напомним, ранее городские власти ограничили в Уфе скорость движения электросамокатов.

Электросамокаты затормозили в Уфе
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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безопасность#Электросамокаты#Аренда#Кикшеринг#Саморегулирование#Велосипедная дорожка
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