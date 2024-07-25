Электросамокатам отдают 10 км Уфы

Протяженность отданной электросамокатчикам дороги составит 10 200 метров. Бизнес по согласованию с мэрией Уфы сам нарисует там полосу для катания. Она будет оформлена как велополоса, так как именно по ним, а не тротуарам и автомобильным дорогам, и должны ездить электросамокаты. Зону для электросамокатов отделят полосой от тротуара для пешеходов.



Напомним, ранее городские власти ограничили в Уфе скорость движения электросамокатов.