Ремонт 600-метрового участка дороги в Уфе обойдется бюджету города в 600 млн рублей

На ремонт дорожного участка на проспекте Октября — от Южного до Северного проезда власти выделят до 44,6 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. В качестве заказчика выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.