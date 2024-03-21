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На ремонт 600-метрового участка дороги в Уфе выделят 44,6 млн рублей

Ремонт 600-метрового участка дороги в Уфе обойдется бюджету города в 600 млн рублей

21 марта 2024, 05:15
Фото: 1MI

На ремонт 600-метрового участка дороги в Уфе выделят 44,6 млн рублей

Подрядчика выберут 9 апреля, сообщается на портале госзакупок.

На ремонт дорожного участка на проспекте Октября — от Южного до Северного проезда власти выделят до 44,6 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. В качестве заказчика выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.

Согласно документам, подрядчику необходимо будет восстановить транспортно-эксплуатационного состояние участка: провести асфальтоукладочные работы, нанести разметку и провести установку люков. Протяженность участка составляет порядка 600 метров. Работы должны быть выполнены в срок до 25 мая 2025 года.

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Напомним, ранее стало известно, на ремонт участка дороги у аэропорта «Уфа» власти намерены выделить 42,4 млн рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать 3,2 км автодороги. Для этого нужно разобрать асфальтобетонные и щебёночные покрытия и основания, уложить новое покрытие, обустроить обочину, установить 100 дорожных знаков на металлических стойках, нанести разметку.

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#Город#Уфа#Администрация Уфы#Дороги#Госзакупки#Азамат Нухов#Реконструкция дороги
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