Пособия на детей-сирот в Башкирии повысят на 18,5%

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Ежемесячные выплаты опекунам детей-сирот в Башкирии повысят на 18,5%. С соответствующей инициативой выступили в парламенте региона, в конце марта законопроект вынесут на повестку дня.
Таким образом, пособие будет составлять в зависимости от возраста ребенка от 8 953 до 11 172 рублей. Увеличение размера выплат обойдется бюджету Башкирии в дополнительные 175 млн рублей.
На сегодня в Башкирии проживает 10 337 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 7% из них не устроены в семьи.