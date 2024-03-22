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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

В Башкирии повысят пособия на детей-сирот

Пособия на детей-сирот в Башкирии повысят на 18,5%

22 марта 2024, 05:45
Фото: PxHere

В Башкирии повысят пособия на детей-сирот

Известно, во сколько это обойдется бюджету региона.

Ежемесячные выплаты опекунам детей-сирот в Башкирии повысят на 18,5%. С соответствующей инициативой выступили в парламенте региона, в конце марта законопроект вынесут на повестку дня.

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Таким образом, пособие будет составлять в зависимости от возраста ребенка от 8 953 до 11 172 рублей. Увеличение размера выплат обойдется бюджету Башкирии в дополнительные 175 млн рублей.

На сегодня в Башкирии проживает 10 337 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 7% из них не устроены в семьи.

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